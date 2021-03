Apex Legends: nuovo trailer per l'evento Teoria del Caos, ecco i dettagli

Gli sviluppatori di Respawn Entertainment hanno presento il trailer che introduce il nuovo evento collezione Teoria del Caos di Apex Legends che sarà disponibile dal 9 al 23 marzo e celebrerà il terribile scienziato delle Badlands, Caustic.

Il nuovo evento del celebre battle royale prenderà il via in concomitanza del lancio di Apex Legends su Nintendo Switch e introdurrà ricompense extra, nuove trappole e sfide mai viste prima. In particolare Teoria del Caos sarà accompagnato da una nuova struttura, l'Area di Caustic in cui i giocatori verranno messi alla prova con una serie di trappole: una volta prosciugata la zona dal liquido tossico che la invade si potrà avere accesso a quattro oggetti d'oro rinchiusi nelle gabbie.

Furia dell'Anello introdurrà invece più Anelli Radiosi all'interno della mappa e i giocatori che verranno catturati dall'Anello subiranno un danno pari a quello inflitto dall'anello nel round in corso. Una particolare variante al classico battle royale che permetterà di utilizzare il nuovo oggetto Scudo Termico.

Teoria del Caos porterà nuovi cosmetici come le skin leggendarie per armi Kraber ed EVA-8 e un set inedito di ben 24 oggetti a tema disponibili per un tempo limitato. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che dal 9 marzo Apex Legends sarà disponibile anche su Switch.