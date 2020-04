Apex Legends: il nuovo video svela le skin e i contenuti dell'evento Le Vie degli Antichi

Dopo aver regalato decine di codici di Star Wars Jedi Fallen Order per l'emergenza Coronavirus, i ragazzi di Respawn Entertainment realizzano un nuovo video di Apex Legends per aiutarci a familiarizzare con i contenuti e le attività dell'evento Le Vie degli Antichi.

Nel corso della nuova fase ingame che partirà il 7 aprile e si concluderà il 21 di questo mese, avremo accesso alla modalità Duo e alla rotazione permanente delle mappe, una funzione che consentirà a tutte le Leggende di scegliere autonomamente se effettuare lo schieramento su Canyon dei Re o Confini del Mondo.

Nel video, la sussidiaria californiana di EA ci offre poi un'anteprima delle skin che potremo sbloccare partecipando alle Prove di Bloodhound, la nuova serie di sfide che correrà parallelamente alle battaglie multiplayer canoniche per aggiungere un pizzico di imprevedibilità all'esperienza di gioco.

Le Prove di Bloodhound di Apex Legends consisteranno in una serie di attività PvE che i giocatori dovranno completare per avere accesso a più elementi per la personalizzazione del proprio alter-ego, con un sistema a obiettivi simile a quello sperimentato nelle sfide System Override di febbraio. Nel corso di queste prove, ciascuna squadra dovrà fronteggiare i team avversari e dei branchi di predatori per tentare di guadagnare del bottino di alto livello.

Tutte le attività quotidiane delle Prove di Bloodhound si concluderanno ufficialmente il 21 aprile, al termine dell'evento Le Vie degli Antichi: per tutta la durata dell'evento, gli appassionati di Apex Legends potranno rivolgersi al Negozio interno del battle royale di EA su PC, PS4 e Xbox One per acquistare la skin Caccia Leggendaria.