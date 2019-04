Apex Legends: un'offerta permette di acquistare il Pass Stagionale ad 1 euro su Xbox One

Il vostro abbonamento a Xbox Live Gold è scaduto e vorreste rinnovarlo per giocare ad Apex Legends? Allora non potete non approfittare della nuova offerta appena lanciata sul Microsoft Store.

Al prezzo di un solo euro potrete infatti accaparrarvi un mese di abbonamento al servizio online Microsoft e ben 1.000 Apex Coin, un numero abbastanza alto da consentirvi l'acquisto del Pass Stagionale e ottenere tutte le skin, i badge e i forzieri distribuiti tra i 110 livelli. Va precisato che l'offerta è valida solo ed esclusivamente per gli utenti che non hanno un abbonamento attivo e sarà valida fino al prossimo 12 maggio 2019 alle ore 23:59. Aderendo alla promozione i gettoni di Apex non saranno aggiunti in maniera automatica al vostro profilo ma dovrete riscattare il codice che vi sarà inviato al Centro messaggi Xbox One entro il 30 giugno 2019.

Vi ricordiamo che il battle royale targato Respawn Entertainment ha ricevuto un piccolo aggiornamento nelle ultime ore grazie al quale sono state bilanciate armi ed eroi. Avete già letto della cosplayer di Lifeline che è stata bannata da Twitch per essersi dipinta il volto di nero? A proposito di Lifeline, è ora possibile acquistare la sua nuova skin leggendaria nel negozio.