Apex Legends, oggi nuovo annuncio: Northstar e Titanfall o Pariah?

Sono in arrivo novità nell'universo di Apex Legends, con il team di sviluppo che ha confermato un nuovo appuntamento streaming in programma per la giornata di oggi.

È infatti di ritorno il format "Stories from the Outlands", una sorta di talk show fittizio durante il quale vengono in genere presentate al pubblico le nuove Leggende in arrivo nel battle royale. Il nuovo episodio sarà trasmesso nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 19 aprile, sul Canale YouTube ufficiale di Apex Legends. Nello specifico, le trasmissioni cominceranno alle ore 17:00 del fuso orario italiano. La comunicazione ha rapidamente attirato l'attenzione dei fan, che hanno rievocato la promessa di Respawn Entertainment di portare molti contenuti a tema Titanfall in Apex Legends. L'appuntamento è stato infatti battezzato dal team come "Northstar", denominazione che coincide con una delle classi di Titanfall 2: che qualcosa di particolare stia bollendo in pentola?



Allo stesso tempo, non mancano nemmeno ipotesi legate all'esordio in Apex Legends di Pariah, presunta nuova Leggenda. Il personaggio è frutto degli avvistamenti di alcuni dataminer, che sembrano pronti a scommettere su di un imminente annuncio del combattente da parte di Respawn. Al momento, ad ogni modo, non vi sono certezze, ma l'attesa per saperne di più durerà solamente poche ore ancora. Nel frattempo, ricordiamo che Apex Legends ha superato i 100 milioni di giocatori.