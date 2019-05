Apex Legends: un pacchetto di skin in regalo agli abbonati PlayStation Plus

Electronic Arts e Sony Computer Entertainment hanno unito le forze per fare un regalo a tutti gli abbonati a PlayStation Plus che giocano ad Apex Legends: tutti gli utenti iscritti al servizio possono scaricare senza alcun costo aggiuntivo il PlayStation Plus Play Pack.

Al suo interno sono incluse due skin personaggio per Lifeline e Mirage, due banner per i medesimi personaggi e due skin per le armi EVA-8 ed R-99. Nell'immagine in calce a questa notizia trovate un anteprima di tutti questi contenuti. Se siete interessati, e avete un abbonamento a PlayStation Plus attivo, potete farli vostri collegandovi al PlayStation Store direttamente dalla vostra console. In alternativa, se vi torna più comodo, potete aggiungere il Play Pack alla vostra raccolta dirigendovi a questo indirizzo.

Come vi sembrano gli oggetti? Approfitterete di quest'opportunità? Si tratta senza dubbio di un interessante antipasto in attesa dell'inizio della Stagione 2 di Apex Legends, che verrà svelata ufficialmente durante l'EA Play 2019, evento che precederà di qualche giorno l'E3 2019. Prima di allora, in ogni caso, Apex Legends riceverà un'importante patch che migliorerà le hit-box, risolverà definitivamente i crash su PS4 e correggerà il bug del perk Colosso di Gibraltar e Caustic.