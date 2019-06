A sorpresa con il nuovo update arriva il doppiaggio in italiano in Apex Legends

Sorprendendo un po' tutti, l'ultimo aggiornamento di Apex Legends ha introdotto senza alcun preavviso il doppiaggio in italiano, stravolgendo l'esperienza dei giocatori ormai abituati alle voci inglesi.

D'ora in poi, infatti, tutti gli eroi come Octane, Wraith, Bloddhound, Lifeline e Pathfinder parleranno in italiano e, ad accompagnare le vostre partite ci sarà anche un commentatore doppiato nella nostra lingua. Insomma, si tratta di una novità inaspettata che farà piacere a moltissimi giocatori. Tra le altre novità dell'ultimo aggiornamento che più hanno divertito i giocatori è stata l'introduzione di un'animazione molto particolare per la pistola Mozambique. Per chi non lo sapesse, si tratta dell'arma più odiata tra quelle presenti nel gioco e ora, quando la si sostituisce con un'altra bocca da fuoco, il personaggio la getterà con violenza al suolo. Si tratta di un vero e proprio easter egg introdotto da Respawn Entertainment, consapevole dei sentimenti provati dagli utenti nei confronti dell'ibrido tra pistola e shotgun.

Prima di lasciarvi al filmato con l'animazione del Mozambique, vi ricordiamo che l'evento Caccia Leggendaria sarà attivo fino al prossimo 22 giugno e vi permetterà di ottenere agilmente un livello al giorno del pass stagionale e numerose ricompense esclusive. Sapevate che la Stagione 2 di Apex Legends verrà svelata ufficialmente all'EA Play?