Apex Legends: patch in arrivo settimana prossima, fix per il bug dello scudo di Gibraltar

La tanto attesa patch 5.10 di Apex Legends sta finalmente per essere pubblicata. Tramite un comunicato ufficiale pubblicato nella notte su Reddit, Respawn Entertainment ha fatto sapere il lancio è previsto per i primi giorni della prossima settimana.

Per l'occasione, il community manager Jay "JayFresh" Frechette ha anche ricapitolato i principali cambiamenti che verranno applicati, alcuni già noti dalla scorsa settimana, altri appeni aggiunti alla lista. Sappiamo, innanzitutto, che verrà migliorato il rilevamento dei colpi inflitti agli avversari, corretto il bug del nuovo perk passivo Colosso di Gibraltar e Caustic, risolti una volta per tutte i crash di Apex Legends su PS4 provocati dalla presenza del banner "Pick Me Up" di Lifeline, e migliorato l'audio (specialmente quello dei passi dei nemici) per fornire una miglior consapevolezza del mondo di gioco circostante.

In aggiunta a ciò, il comparto sonoro vedrà anche altri affinamenti. I team ha migliorato l'intero audio engine per renderlo più efficiente e ridurre le distorsioni sonore. Inoltre, ha corretto alcuni bug come quello dei fucili automatici, che continuavano ad emettere il suono dello sparo anche dopo il respawn di una Leggenda, e il sonoro mancante dell'arma RE45.

Inoltre, la patch risolverà definitivamente il bug che permette di appiccicare gli oggetti sullo scudo arma di Gibraltar. Questa "feature" non prevista ha dato vita a situazioni di gioco surreali: c'è chi la sfruttava attaccando numerose bombole di gas di Caustic, chi invece piazzando il trampolino di Octane per permettere a Gibraltar di rimbalzare in giro per la mappa. Giudicate voi stessi guardando il materiale allegato in calce a questa notizia. Il problema è noto da molto tempo, fin dall'inizio dello scorso mese di aprile, e per fortuna, presto verrà definitivamente eliminato.

Prima di salutarvi, ne approfittiamo per ricordarvi che c'è un pacchetto di skin gratuito per gli abbonati a PlayStation Plus!