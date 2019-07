Apex Legends, la prima patch della Stagione 2 depotenzia Perforascudi

Alta Tensione, la Stagione 2 di Apex Legends, è cominciata da pochissimi giorni, ma i ragazzi di Respawn Entertainment si sono già visti costretti ad intervenire per bilanciare alcuni aspetti dell'esperienza di gioco con un patch.

Tanto per cominciare, è stato depotenziato il Perforascudi, uno dei due nuovi hop-up che aumenta i danni agli scudi ad armi come l'Alternator e la RE-45. Gli sviluppatori si sono resi conto che era troppo potente, e hanno deciso di ridurre il moltiplicatore dei danni agli scudi da 2,26 a 1,7. Le Sfide Giornaliere incentrate su specifiche location, dal canto loro, sono state totalmente rimosse, poiché a detta degli sviluppatori "avevano un impatto negativo sul gioco". La Penalità per l'abbandono nelle partite classificate, invece, è stata disabilitata in maniera temporanea a causa di un bug. Respawn, in ogni caso, continuerà a monitorare la situazione mentre lavora ad una soluzione, infliggendo delle punizioni laddove necessario.

La patch, il cui rollout è cominciato su PC nella giornata di ieri, è ora disponibile su tutte le piattaforme di gioco. Purtroppo, a giudicare dai dati reperibili in rete, la Stagione 2 di Apex Legends non sta andando molto forte su Twitch.