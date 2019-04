Apex Legends: la penalità per chi abbandona la squadra tornerà presto, promette Respawn

Gli sviluppatori di Respawn Entertainment decidono di rimuovere la penalità per chi abbandona la propria squadra dalle funzionalità di Apex Legends accessibili all'utenza dello sparatutto gratuito di EA su PC, PS4 e Xbox One ma, allo stesso tempo, promettono di reintrodurla a breve tramite le future patch.

Dalle pagine di Reddit, il community manager di Respawn "JayFresh" ha infatti specificato che "abbiamo lavorato e testato questa funzione internamente ma non era nostra intenzione pubblicarla tramite l'ultimo update. C'era una porzione di script che mancava e che causava l'attivazione erronea della penalità. Ecco perchè non era nelle note della patch".



"Abbiamo aggiornato lo script, compiuto i dovuti test e ora è disabilitata per tutte le piattaforme. Non abbiamo un periodo di pubblicazione indicativo per la sua reintroduzione ma quest'ultima avverrà presto. Ci scusiamo per il disagio arrecato", è stato poi il commento del dirigente di Respawn.

Recentemente, il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson si è detto favorevole allo sviluppo di una versione mobile di Apex Legends che permetta al colosso videoludico statunitense di ottenere un successo analogo a quello raggiunto dalla concorrenza con le versioni per sistemi iOS e Android di PUBG e Fortnite Battaglia Reale.