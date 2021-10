Apex Legends: perché non ci sono i Titan? Lo spiega Respawn Entertainment

Come i fan ben sapranno, Apex Legends è ambientato nell'universo di Titanfall ideato da Respawn Entertainment, motivo per cui diversi giocatori hanno sperato nel corso degli anni di vedere introdotti i mech Titan all'interno del popolare battle royale.

Circostanze hanno però impedito la loro inclusione, almeno fino ad ora. Di recente abbiamo assistito al gameplay reveal di Apex Legends Escape, la nuova stagione del gioco, e nel corso di una sessione di Q&A gli sviluppatori hanno trattato anche la questione relativa al possibile arrivo dei Titan nel titolo multiplayer, più volte emersa anche in passato. Il director Steven Ferreira ha spiegato che l'assenza dei giganteschi robot è legata principalmente a question di bilanciamento del gameplay.

"Abbiamo provato più volte ad introdurre i Titan in Apex attraverso prototipi, tuttavia la loro inclusione comporta dei problemi di bilanciamento sui quali ancora si sta cercando una soluzione efficace", spiega Ferreira. Le parole del director lasciano tuttavia trasparire la possibilità che prima o poi possano essere effettivamente inclusi in Apex Legends, sebbene per il momento remota. "Non significa che non troveremo la soluzione, ma non credo che rendere le mappe di gioco ancora più grandi possa essere parte di tale soluzione", conclude sull'argomento.

Ricordiamo che Ash di Titanfall 2 è la Leggenda di Apex Legends Escape. Chissà se con le future stagioni non arrivino per davvero i tanto desiderati Titan.