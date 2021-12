Apex Legends perde un altro pezzo: il design director James McCord lascia Respawn

Apex Legends è rimasto orfano di alcune importanti figure: nel giorno in cui il director Chad Grenier ha abbandonato Respawn, anche un altro importante autore ha dato il suo addio alla compagnia. Si tratta di James McCord, design director del popolare battle royale.

Non sono ben chiare le ragioni che lo hanno spinto a lasciare l'azienda in forza ad Electronic Arts ma, proprio come Grenier, McCord è stato parte di Respawn Entertainment sin dall'inizio, contribuendo a plasmarne l'identità per ben 11 anni. "11 anni, 11 Stagioni di Apex, 11 mappe distribuite. Non male credo. È difficile lasciare un gioco e un team che ami. Ma è tempo di fare qualcosa di nuovo. Non ci sono piani per il futuro al momento, passeggerò attraverso la Terra per un po' così da ricaricarmi", spiega su Twitter l'ormai ex design director di Apex Legends, condividendo alcune delle foto più significative della sua carriera all'interno di Respawn assieme ai suoi colleghi.

Non è stato stabilito al momento chi prenderà il suo posto, ma nel frattempo l'azienda continua a lavorare costantemente sul battle royale e si prepara anche per il prossimo futuro del gioco: sembra infatti che Apex Legends per PS5 e Xbox Series X/S sia imminente, almeno stando a quanto scoperto da alcuni dataminer che hanno trovato chiari riferimenti alla next gen tra i file dell'opera.