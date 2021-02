Apex Legends: quanto pesa su Switch? L'eShop mostra due dimensioni di download diverse

In vista del lancio di Apex Legends su Switch, i curatori del negozio digitale di Nintendo provvedono ad aprire la pagina eShop dedicata alla nuova versione del battle royale di Respawn. Nella scheda, però, vengono mostrate due dimensioni diverse per il file d'installazione dell'FPS gratuito.

Nelle note della pagina che descrive i contenuti e le modalità di accesso all'esperienza multiplayer dello sparatutto sci-fi di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, si specifica che "il gioco richiede il download di almeno 30 GB attraverso una connessione wireless. Potrebbe inoltre essere necessario creare o collegare un account Nintendo. È richiesta una scheda microSD (venduta separatamente). I requisiti di memorizzazione sono soggetti a modifiche".

L'indicazione sui 30 GB di dati da riservare su MicroSD per poter cimentarsi nelle sfide battle royale di Apex Legends su Nintendo Switch viene però contraddetta dalla scheda riassuntiva che è presente a fondo pagina. In essa, i curatori dello store digitale della casa di Kyoto specificano che le Dimensioni del Download saranno esattamente di 15,63 GB, un valore ben diverso da quello indicato nelle note a margine della pagina eShop di Apex Legends.

Nel momento in cui scriviamo, la doppia indicazione sui 15,63 e sui 30 GB per il file di installazione di Apex Legends su Nintendo Switch emersa dallo store in lingua inglese è presente anche sulle pagine dell'eShop italiano e presenta i medesimi valori.

Speriamo quindi di fare al più presto chiarezza sulle dimensioni effettive del file d'installazione di Apex Legends prima che lo sparatutto gratuito approdi su Switch il 9 marzo. Intanto, vi rimandiamo a quest'ultima notizia legata alla forte crescita per Apex Legend che traina EA.