Apex Legends: la piccola statua di Pathfinder si mostra in una prima immagine

A distanza di qualche settimana dall'annuncio ufficiale del merchandise di Apex Legends a cura di Weta Workshop, l'azienda specializzata nella produzione di oggetti da collezione ha svelato la prima di quella che sarà probabilmente una serie di piccole statuine dedicate alle leggende del gioco.

Tutti gli iscritti alla newsletter dei prodotti Weta legati al battle royale hanno ricevuto nelle ultime ore una mail con all'interno la primissima immagine della mini-statua di Pathfinder, che riprende la stessa posa vista in un'immagine sul sito qualche settimana fa. Purtroppo nel messaggio non c'è molto altro oltre alle immagini ed è probabile che si debba attendere ancora un po' per assistere all'annuncio della serie completa di prodotti e del loro costo. Sembra comunque trattarsi di oggetti da collezione molto piccoli e, di conseguenza, è altamente probabile che saranno venduti ad un prezzo accessibile le statuine di ogni singolo eroe attualmente presente nel roster del gioco.

In attesa di scoprire più informazioni sui prodotti in questione, vi invitiamo a dare uno sguardo a tutte le novità sulla Stagione 2 di Apex Legends e sull'evento in arrivo la prossima settimana, durante il quale vi sarà data l'occasione di ottenere livelli facili del pass stagionale e di sbloccare mimetiche e skin inedite.