Apex Legends e il piggy-backing: previsti dei ban per i giocatori scorretti

Con le nuove patch di Apex Legends, la prima delle quali dovrebbe essere lanciata su PC, PS4 e Xbox One nel corso dei prossimi giorni, Respawn intende punire i giocatori scorretti attraverso l'introduzione di un sistema studiato per evidenziare comportamenti anomali come il cosiddetto "piggy-backing".

Come ci spiega su Reddit il Community Manager di Respawn Jay Frechette, il piggy-backing indica l'atteggiamento dei giocatori che non partecipano alle attività della squadra e si limitano a seguire gli altri membri del team senza acquisire equipaggiamenti e senza attaccare gli avversari, il tutto con il semplice scopo di guadagnare esperienza col minor sforzo possibile anche a costo di rovinare l'esperienza di gioco altrui.

A tal proposito, Frechette intende adottare delle contromisure per limitare i problemi causati dai "piggy-backer", magari già a partire dal prossimo aggiornamento: "Dopo aver esaminato i dati e studiato il da farsi dopo delle discussioni interne, abbiamo deciso di istituire dei ban temporanei per quei giocatori che assumono un simile comportamento. Nei casi più estremi, potremmo anche decidere di comminare ban permanenti. Questo cambiamento non sarà immediato perchè vorremmo dare agli utenti che adottano questo atteggiamento del tempo per riflettere".

Nell'attesa di capire se questo intervento saprà migliorare l'esperienza di gioco degli esploratori dell'universo sci-fi di Apex Legends, informiamo chi ci segue che il prossimo update del battle royale di Respawn modificherà le hitbox delle Leggende e risolverà il problema dei crash su PS4.