Apex Legends, il 'più forte' giocatore Arena rankava illecitamente

Stavolta non sono bastati i sistemi sistema anti-cheat di Apex Legends a bloccare un giocatore che vinceva i match illecitamente. Scopriamone di più insieme in questa news.

Il giocatore, tale xiauh, è stato 'beccato' mentre cercava di farsi boostare da altri utenti. Per chi non fosse avvezzo a questa terminologia, il termine boostare si riferisce all'atto di farsi aiutare da un gruppo di persone nel raggiungimento di un obiettivo. In questo caso particolare, gli aiutanti di xiauh - che tra l'altro occupa il primo posto nella classifica Arena del gioco su Xbox - dovevano limitarsi a farsi uccidere volontariamente, così che lui potesse salire di grado senza problemi.

Per sua sfortuna, xiauh si è imbattuto in un giocatore onesto che l'ha smascherato online, pubblicando una conversazione privata tra i due. Benché non ci siano al momento soluzioni applicabili contro chi abusa di queste meccaniche, il team di sviluppo di Apex ha confermato che verranno presto prese delle misure di contrasto contro di loro.

Tuttavia non tutti i giocatori di Apex Legends sono degli imbroglioni. Durante un torneo da due milioni, un pro player di Apex Legends ha deciso deliberatamente di non uccidere l'avversario andato offline, dando un ottimo insegnamento di sportività agli spettatori. Nel frattempo Apex Legends potrebbe presto espandersi con un nuovo gioco singleplayer, stando a degli annunci di lavoro di Respawn Entertainment.