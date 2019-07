Apex Legends: il Play Pack per gli abbonati Plus è disponibile anche durante la Stagione 2

A maggio, Respawn ed Electronic Arts hanno pubblicato uno speciale "Play Pack" di Apex Legends esclusivo per gli abbonati PlayStation Plus. Questo pacchetto include alcuni contenuti bonus e resterà disponibile anche durante la Stagione 2.

Preparati a entrare nell'arena con il PlayStation Plus Play Pack. Grazie agli oggetti al suo interno, armi e leggende non passeranno di certo inosservate. Il pacchetto contiene 6 oggetti in totale:

2 skin personaggio (Lifeline e Mirage)

2 skin arma (EVA-8 ed R-99)

2 banner (Lifeline e Mirage)

Gli abbonati a PlayStation Plus possono scaricare il Play Pack di Apex Legends gratis dal PlayStation Store anche durante la Stagione 2 del Battle Royale di Respawn, stagione iniziata martedì 2 luglio con tantissime novità, tra cui una nuova Leggenda, migliorie al bilanciamento ed un nuovo Pass Battaglia con sfide stile Fortnite e relative ricompense.

Non sappiamo se nel corso della Season 2 Respawn possa mettere a disposizione un secondo Play Pack magari con contenuti differenti, restiamo in attesa di eventuali notizie a riguardo da parte degli sviluppatori.