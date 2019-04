Apex Legends ha pochi contenuti? Il CEO di Respawn spiega perché

Apex Legends ha ottenuto un successo praticamente immediato, superando di gran lunga le aspettative di di Electronic Arts e sorprendendo i videogiocatori di tutto il mondo. Per molte settimane ha addirittura messo in discussione il predominio di Fortnite.

La magia, tuttavia, sta rapidamente svanendo. I numerosi bug non ancora risolti, un Battle Pass al di sotto delle aspettative e la lentezza nella pubblicazione di nuovi contenuti stanno facendo allontanare molti giocatori. Secondo il celebre streamer Dr. DisRespect, Apex Legends sembra una demo.

Come mai il gioco ha ancora pochi contenuti, nonostante il grande successo? A questa domanda ha provato a dare un risposta Vince Zampella in persona di Respawn Entertainment. Il CEO e fondatore dello studio ha ammesso che "nessuno all'interno del team si aspettava un successo di tale portata". Per questo motivo, stanno ancora "cercando di capire quale sia la giusta cadenza per la pubblicazione di nuovi contenuti e come supportare il gioco". A rallentare ulteriormente il tutto ci stanno pensando i bug che continuano ad emergere: "Con tante persone a stressare il gioco, stiamo trovando problemi di cui non immaginavamo neppure l'esistenza. Stiamo lavorando per migliorare la qualità dell'esperienza di gioco e per assicurarci che tutto sia perfetto prima di cominciare a creare per davvero nuovi contenuti".

Al momento, quindi, non possiamo far altro che pazientare. L'obiettivo di Respawn è quello di risolvere tutte le problematiche che affliggono il gameplay, prima di espandere l'esperienza di gioco. Mentre vi scriviamo, ad esempio, si stanno impegnando per migliorare la comunicazione tra i giocatori di Apex Legends.