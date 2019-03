Apex Legends: un 'trucco' aumenta la portata della Zipline di Pathfinder?

A dispetto delle problematiche legate alle dimensioni dell'hitbox, la community di Apex Legends sembra aver preso particolarmente in simpatia Pathfinder, l'unico personaggio robotico del roster di Leggende dello sparatutto battle royale di Respawn Entertainment.

Nell'attesa che la sussidiaria statunitense sveli le novità di gameplay della Stagione 1 e i contenuti aggiuntivi legati al Battle Pass (qualcuno ha detto Octane?), diversi pro player e streamer hanno infatti deciso di "specializzarsi" nell'utilizzo di Pathfinder per trarre vantaggio dalla sua estrema mobilità e da un "trucco" della sua abilità finale.

Come dimostra l'appassionato di Apex conosciuto come Mendokusaii nel video che potete ammirare in calce all'articolo, infatti, compiendo determinate azioni all'interno dell'isola sci-fi di Kings Canyon è possibile estendere in maniera indefinita la portata della Zipline posizionata sul campo di battaglia da Pathfinder.

L'utilizzo di questa tecnica, pur senza essere considerata un vero e proprio exploit passibile di ban da parte di Respawn, ha comunque la capacità di cambiare le sorti di una partita se impiegata in maniera sistematica da parte di squadre ben affiatate. Da qui la crescente popolarità di Pathfinder tra i team di pro player. Date un'occhiata al filmato di Apex Legends che trovate a fine notizia e diteci cosa ne pensate di questo "trucco".