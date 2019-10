Apex Legends: è ora possibile aprire le camere blindate

Nonostante fosse ormai disponibile da circa due settimane, la nuova mappa Confini del Mondo di Apex Legends non aveva ancora dato ai giocatori l'accesso alle camere blindate situate in alcuni punti dell'arena. Sembra però che adesso le cose siano cambiate ed è possibile entrare in una di queste stanze piene zeppe di loot.

Per poter entrare in uno di questi vault dovrete prima ottenere una chiave, posizionata in maniera casuale all'interno di uno dei numerosi droni che si aggirano per i cieli della mappa. Una volta distrutto il drone con la chiave al suo interno potrete raccoglierla e dirigervi verso una delle tre camere blindate, che appariranno sulla mappa di chi ha il raro oggetto nell'inventario. Accedere alle stanze non sarà però una passeggiata, dal momento che l'apertura della porta richiederà una manciata di secondi, durante i quali potreste attirare l'attenzione degli avversari nei paraggi.

In attesa di scoprire altri segreti della mappa, vi ricordiamo che il prossimo martedì partirà l'evento a tema Halloween di Apex Legends, durante il quale potremo fare ritorno al Canyon dei Re in versione notturna grazie alla modalità Shadowfall.

Avete già visto il primo indizio sull'eroe Revenant di Apex Legends? Uno sviluppatore potrebbe inavvertitamente averne mostrato l'aspetto sul suo profilo Twitter.