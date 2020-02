Apex Legends: il possibile ritorno di un'arma di TitanFall preoccupa i giocatori

Nelle ultime ore sono in molti i giocatori di Apex Legends contrariati dalle scoperte recenti dei dataminer, i quali sostengono che una fastidiosa arma di TitanFall potrebbe presto fare il proprio debutto nel battle royale targato Respawn Entertainment.

Parliamo della pistola MK6, nello specifico della versione vista in TitanFall 2. I dataminer del gioco hanno infatti scovato tra i file degli ultimi aggiornamenti alcune texture relative non solo all'arma ma anche ai suoi proiettili, il che potrebbe essere un chiaro segno del suo arrivo nel corso della Stagione 4 o addirittura con uno dei prossimi eventi a tempo limitato. Per chi non sapesse di cosa si tratta, questa particolare pistola è in grado di colpire i nemici in maniera automatica grazie a dei proiettili traccianti. Come potete notare nelle immagini all'interno del tweet in calce alla notizia, l'arma dovrebbe includere la possibilità di selezionare tra fuoco manuale ed automatico. Ovviamente una simile informazione ha creato scompiglio nella community, dal momento che sono in molti ad essere preoccupati dal possibile arrivo di un'arma che non richiede alcuna abilità nella mira per infliggere danno.

In attesa di scoprire se sia solo uno dei tanti riferimenti nel codice di gioco che non vedranno mai la luce, vi ricordiamo che sono in molti a lamentare problemi con le hitbox di Revenant in Apex legends.