Apex Legends: è ora possibile vedere Crypto in azione, ecco dove trovarlo

Come facilmente prevedibile, dopo il tentativo fallimentare di bypassare i sistemi di sicurezza dell'Arena, Crypto è tornato in azione nel Canyon dei Re e sono in tantissimi i giocatori ad aver visto con i propri occhi quello che potrebbe essere il prossimo eroe giocabile.

Entrando infatti nel Laboratorio, la nuova area della mappa introdotta in occasione dell'evento Spettro Vacuo, è possibile cogliere di sorpresa Crypto e il suo piccolo drone mentre stanno cercando di fare qualcosa con i computer. In ogni caso l'incontro ravvicinato con l'hacker sarà molto breve, dal momento che si darà alla fuga nel momento esatto in cui il drone gli segnalerà la presenza di almeno un giocatore.

Ci sono comunque ben pochi dubbi sul fatto che sia proprio lui ad essere la new entry del roster del battle royale con la Stagione 3, dal momento che il suo aspetto coincide perfettamente con quello presente sull'artwork di Apex Legends trapelato sul web qualche settimana fa. Se così fosse, potremmo dire con una certa sicurezza che nella prossima stagione verrà introdotto un nuovo fucile energetico a carica e farà il proprio debutto un evento a tema Halloween, durante il quale sarà disponibile una skin esclusiva di Gibraltar.

A questo punto non resta altro da fare che lasciarvi al video con protagonista Crypto, ricordandovi che è ora disponibile la nuova skin Twitch Prime di Mirage.