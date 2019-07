Apex Legends: è possibile vincere grazie ai mostri e un video ce lo dimostra

Tra le varie novità della seconda stagione di Apex Legends troviamo sicuramente le enormi creature a quattro zampe che si aggirano per alcune aree del Canyon dei Re e, stando ad alcune testimonianze, possono essere davvero pericolose.

È infatti proprio grazie all'intervento di una zampata di queste creature che una squadra di giocatori in difficoltà è riuscita a trionfare. L'enorme zampa del mostro ha infatti provocato la morte di ben due diversi giocatori di una delle ultime due squadre rimaste, regalando così la vittoria al team in difficoltà. Non si tratta quindi solo di un elemento dello scenario, ma queste creature possono avere un ruolo ben definito nelle dinamiche di gioco. Bisogna però fare molta attenzione, poiché cercando di far cadere i propri avversari in trappola c'è sempre il rischio che la zampata possa colpire voi.

Per quanto riguarda invece i Flyer, le creature simili a draghi che volano in giro, queste possono essere colpite in modo tale che lascino cadere la cassa che hanno tra le zampe, solitamente ricca di bottino utile.

Per quanto riguarda invece i Flyer, le creature simili a draghi che volano in giro, queste possono essere colpite in modo tale che lascino cadere la cassa che hanno tra le zampe, solitamente ricca di bottino utile.