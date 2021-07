Apex Legends: i poteri di Seer nel video della Stagione che distruggerà Confini del Mondo

Dopo essersi premurati di mostrare il primo gameplay di Apex Legends Ribalta, i ragazzi di Respawn Entertainment si riaffacciano in rete per illustrare in video le abilità e i poteri di Seer, la diciottesima Leggenda che accompagnerà la prossima Stagione con la distruzione della mappa di Confini del Mondo.

Col nuovo trailer, la sussidiaria di Electronic Arts descrive Seer come un artista dell'imboscata che, con l'ausilio dei suoi micro droni, sarà individuare opportunità che altre Leggende potrebbero perdere, e quindi coglierle per sfruttarle a proprio vantaggio nel corso delle sfide multiplayer.

La prossima Leggenda che parteciperà agli Apex Games orienterà la propria abilità Passiva sull'utilizzo di Re di Cuori, un potere che gli consentirà di sfruttare i suoi micro droni per visualizzare i nemici posti nel raggio di 75 metri con l'utilizzo del mirino.

L'abilità Tattica di Seer sarà invece Centro dell'Attenzione, anch'essa basata sui micro droni ma orientata questa volta ad un approccio decisamente meno "silenzioso": l'utilizzo di questa abilità provocerà infatti un'esplosione a scoppio ritardato che attraverserà le pareti per bloccare temporaneamente sul posto i nemici e rivelarne la posizione.

Quanto all'abilità Ultimate, Respawn ha deciso di affidare a Seer il potenziamento Esposizione che gli consente di creare una sfera di micro droni in grado di rivelare la posizione dei nemici, specie di coloro che si muoveranno rapidamente o di chi sparerà dall'interno dell'area d'azione della sfera. A chi ci segue, ricordiamo infine che Apex Legends entrerà ufficialmente nella Stagione Ribalta il prossimo 3 agosto, tanto su PC quanto su console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.