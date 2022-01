Apex Legends si prepara a 'Gridiron': diretta streaming questa settimana

In attesa di scoprire tutti i dettagli sulla Stagione 12 di Apex Legends, il team di Respawn Entertainment condivide un'importante comunicazione con la sua community.

La software house ha infatti annunciato il primo reveal in programma per il 2022 del battle royale. Nello specifico, i creatori di Apex Legends danno appuntamento al prossimo martedì 4 gennaio per una speciale diretta streaming. In particolare, il team di sviluppo è pronto a presentare una nuova puntata di "Stories from the Outlands", il simpatico format animato con il quale vengono presentati al pubblico i nuovi personaggi in arrivo nel free to play. Per l'occasione, l'appuntamento è fissato per le ore 17:00 del fuso orario italiano, per una diretta che - a quanto pare - alzerà il sipario sul misterioso "Gridiron".



In genere, gli appuntamenti con Stories from the Outlands vedono protagoniste le nuove Leggende in arrivo nell'arena di Apex Legends. I precedenti rumor diffusi dai dataminer attivi sul battle royale non avevano però intercettato alcun dettaglio relativo ad un personaggio di nome Gridiron. Al contrario, le ipotesi più recenti puntano su di un debutto di Mad Maggie nel corso della Stagione 12 del titolo di Respawn Entertainment. Per saperne di più, ad ogni modo, non sarà necessario attendere troppo!