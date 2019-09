Apex Legends Preseason Invitational: due formazioni italiane in gara questo weekend

L'ultimo evento dedicato alla preseason competitiva di Apex Legends che dovrebbe introdurci al primo, vero circuito competitivo ufficiale, si svolgerà questo fine settimana, quando i migliori team del mondo si scontreranno in occasione dell'Apex Legends Preseason Invitational a Cracovia, in Polonia.

Il montepremi sarà di 500.000 Dollari. Quindi l'Apex Legends Preseason Invitational è il più grande torneo ufficiale messo in campo da EA e Respawn fino ad oggi, dato che ancora non esiste un vero e proprio circuito competitivo per il battle royale fenomeno indiscusso della prima parte dell'anno videoludico.

L'evento in questione si terrà dal 13 al 15 settembre e ospiterà un massimo di 80 squadre da tre componenti ciascuna. I premi in denaro verranno assegnati ai primi 20 team partecipanti, il primo team classificato che si porterà a casa circa 105.000 Dollari.

Respawn ha anche rivelato le squadre presenti. L'elenco include alcuni dei più grandi nomi della scena competitiva come Gen.G, CLG e Complexity Gaming. Ci saranno anche i TSM, i vincitori del precedente evento competitivo.

Non solo. Parteciperanno anche due formazioni italiane: i Samsung Morning Stars (con Nisa, Caspere e Leodeddz) i Qlash (con Omega, Shrp e TheBigOne).

L'evento verrà trasmesso in streaming in diretta sui canali PlayApex di Twitch, Youtube e Mixer e, come dicevamo, inizierà il 13 settembre mentre le finali inizieranno alle 17 del prossimo 15 settembre.