Apex Legends: Ash di Titanfall 2 è la Leggenda della Stagione Escape

Una nuova Predatrice Apex si appresta a debuttare nelle arene battle royale di Apex Legends: il nuovo video racconta la Storia di Frontiera di Ash e ci aiuta a tracciare il perimetro ludico e contenutistico di Escape, la prossima Stagione dello sparatutto gratuito di Respawn ed Electronic Arts.

Il filmato in computer grafica propostoci dalla sussidiaria losangelina di EA ripercorre gli incredibili eventi che porteranno questa giovane guerriera a trasformarsi in una letale cyber-cacciatrice di Leggende. Si tratta di un gradito ritorno da Titanfall 2: la Predatrice Apex ha infatti debuttato nel precedente kolossal sparatutto di Respawn, ritagliandosi uno dei momenti più rappresentativi della storia (ossia l'incontro tra il proprio alter-ego e il suo Titan BT-7274).



Contestualmente al reveal di Ash, Respawn pubblica una scheda che riassume le novità più rappresentative di Escape, la prossima fase ingame che attraverserà la dimensione FPS di Apex Legends su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Le maggiori sorprese previste durante Escape saranno legate all'arrivo della Tempesta nelle Terre Straniere, con "pericoli che si nasconderanno in ogni angolo... persino in quelli più belli!" e dall'introduzione del C.A.R., un SMG che farà della versatilità il suo tratto più importante.

Ulteriori dettagli sulle abilità di Ash, sulle modifiche previste per le ambientazioni, sulle novità del Battle Pass e sull'evoluzione delle Stagioni Classificate verranno condivisi da Respawn insieme al Trailer di Presentazione esteso di Ash e della Stagione Escape previsto per giovedì 21 ottobre. Intanto, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulla Stagione Emergence di Apex Legends.