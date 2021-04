Apex Legends, presentata la Leggenda Valkyrie: c'è un pizzico di Titanfall nel corto

Come preannunciato, questo pomeriggio sono arrivate importanti novità legate ad Apex Legends, nella forma di un nuovo corto animato della serie Stories from the Outlands che ha presentato la nuova Leggenda Valkyrie!

Il corto, intitolato "Northstar", mantiene la promessa fatta dagli sviluppatori californiani di introdurre dei contenuti a tema Titanfall all'interno del battle royale - le due IP, ricordiamo, sono ambientate nello stesso universo. Il filmato, come dicevamo in apertura, ci presenta Valkyrie, figlia di un famoso pilota di Titani di nome Viper, specializzato nella guida di un mech di classe Northstar. La Leggenda giunge agli Apex Games alla ricerca di Kuben Blisk, uno degli antagonisti di Titanfall 2 (ora visibilmente invecchiato), al quale attribuisce le responsabilità della morte del padre.

Prima di lasciarvi alla visione del corto - tra i più lunghi di sempre della serie Storie di Frontiera, secondo solo a "La Via degli Antichi" - precisiamo che Valkyrie debutterà con la Stagione 9 di Apex Legends, il cui inizio è previsto il 4 maggio. Nelle prossime settimane possiamo quindi aspettarci il reveal delle abilità della nuova Leggenda e delle novità della nuova stagione di contenuti del free-to-play, che ha festeggiato il secondo compleanno superando i 100 milioni di giocatori.