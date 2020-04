Apex Legends, presto in arrivo una nuova feature: la promessa di Respawn

Tramite i canali social, parte della community di videogiocatori attivi su Apex Legends ha espresso alcune lamentele relative a problemi di disconnessione e di accesso ai server del battle royale.

Per ovviare alla problematica, molti utenti chiedono l'introduzione di un'opzione di "riconnessione" dedicata, che consenta di ritornare ad essere attivi in-game in tempi rapidi. Su questo fronte, Respawn Entertainment di è dimostrata reattiva, con il team di sviluppo che ha deciso di soddisfare la richiesta avanzata dal pubblico.

A garantirlo è Josh Medina, nientemeno che Producer presso la software house, tramite il proprio account Twitter personale. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, quest'ultimo è intervenuto sulla materia, garantendo che gli sviluppatori stanno provvedendo a soddisfare la necessità della community. La feature dedicata alla riconnessione dovrebbe diventare disponibile "presto". Sull'esatto meccanismo di funzionamento di quest'ultima, tuttavia, non sono stati al momento offerti dettagli particolarmente specifici. Non è quindi chiaro come andrà ad integrarsi con l'assetto di gameplay che caratterizza Apex Legends.



In attesa di maggiori dettagli in merito, segnaliamo che tra i piani di Respawn Entertainment rientra anche la volontà di introdurre crossplay in Apex Legends, mentre dai rumor sembrano emergere alcuni primi indizi sulla Stagione 5 del celebre battle royale.