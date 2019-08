Apex Legends: primi dettagli sulla Stagione 3, in arrivo un'area dedicata a Wraith?

L'evento Corona di Ferro di Apex Legends, che ha visto arrivare tra le novità una nuova area della mappa e la modalità a tempo Solo, si è appena concluso e gli sviluppatori hanno pubblicato un lungo post sul sito ufficiale per svelare quale sarà l'approccio con i contenuti della prossima stagione.

Per quello che riguarda il debutto della Stagione 3, Respawn non sembra volersi distaccare molto da quanto avvenuto con quelle precedenti, mostrando la volontà di accompagnare il lancio del terzo Pass Battaglia con un nuovo eroe, armi e oggetti inediti e modifiche al bilanciamento. Nel messaggio si è anche parlato dei prossimi eventi a tempo limitato, i quali continueranno a proporre non solo contenuti estetici esclusivi, ma anche modalità come quella vista in Corona di Ferro. Tra le novità in arrivo troviamo anche dei cambiamenti permanenti alla mappa di gioco in stile Gauntlet di Octane. Purtroppo ci toccherà attendere ancora un po' prima di scoprire i dettagli sul prossimo evento, il cui arrivo è previsto per ottobre 2019.

Non mancheranno infine degli eventi a tema simili alla Caccia Leggendaria, i quali includeranno forzieri apex contenenti oggetti unici per la personalizzazione e potrebbero persino essere accompagnati dai sopracitati cambiamenti alla mappa. A questo proposito, il team di sviluppo si è lasciato sfuggire che col prossimo evento a tema, previsto per il mese di settembre, potrebbe una nuova area nel Canyon dei Re interamente dedicata a Wraith, protagonista del mini-evento. Dal momento che questa tipologia di luoghi d'interesse punta a far trasparire la personalità della leggenda, ci chiediamo come possa essere quello dedicato proprio alla folle eroina in grado di creare portali.

