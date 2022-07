Apex Legends, pro player di Cloud9 bannato per insulti alla madre di un altro giocatore

Non tutti i giocatori, purtroppo, assumono atteggiamenti consoni durante le partite online. E questa triste realtà riguarda persino i pro player di Apex Legends.

È il caso di Zach Mazer, pro player del team esports Cloud9. Il giocatore è stato protagonista di un episodio molto curioso: durante una partita con giocatori casuali, Mazer ha mandato degli insulti goliardici (nemmeno troppo leggeri) ai suoi compagni di squadra, ricevendo poi un ban dal sistema automatizzato del gioco.

Questo 'sistema di prevenzione dei comportamenti scorretti' è stato creato per porre un freno alla tossicità della community di Apex Legends. Il suo funzionamento prevede che vengano inviati degli avvisi a chiunque insulti altri giocatori sia a voce che tramite testo: chi persevera sarà punito con il ban. Tuttavia ci sono dei casi, come quello di Mazer, in cui il sistema applica il ban in maniera istantanea, dopo il primo insulto. Che dire, nonostante questo sistema sia molto duro, è un ottimo (e imparziale) strumento per combattere i giocatori più tossici dell'FPS di Respawn.

Un altro giocatore di Apex Legends è stato invece 'beccato' mentre saliva di grado illecitamente, chiedendo ad altri utenti di morire in-game volontariamente. Un "malcostume" che tuttavia non sembra essere poi così diffuso, vistro che un pro player di Apex Legends ha deciso di risparmiare un avversario andato offline durante un torneo, evitando quindi una kill facile facile.