Apex Legends: pro player non spara a un avversario disconnesso in un torneo da due milioni

ImperialHal è un pro player di Apex Legends impegnato in vari tornei, ultimo in ordine di tempo la Global Series 2022 con in paio un montepremi da ben due milioni di dollari. Durante l'evento, ImperialHal si è reso protagonista di un gesto che sta facendo molto discutere.

Durante un match del torneo, il pro player ha visto un giocatore avversario immobile sulla mappa per molti secondi, a questo punto ha capito che l'avversario era stato disconnesso ed ha invitato gli altri membri della sua squadra a non aprire il fuoco sul nemico, dal momento che si sarebbe tratto sì di una kill facile, ma anche scorretta dal momento che l'avversario non avrebbe potuto difendersi in alcun modo.

ImperialHal ha dichiarato di "non aver fatto niente di speciale" ma di essersi semplicemente comportato secondo le regole di buon senso per qualsiasi giocatore professionista o meno. ImperialHal ed il suo team hanno poi vinto la sessione e avanzando fino alle partite successive.

Lo sapevate? Respawn ha risolto il problema dell'input lag su Apex Legends per Xbox Series X/S, inoltre sembra che lo studio di proprietà di Electronic Arts sia attualmente al lavoro su un gioco single player di Apex Legends, il progetto però non è mai stato annunciato ufficialmente.