Apex Legends: pro player svela accidentalmente un incontro segreto con Respawn

NiceWigg, pro player di Apex Legends, ha accidentalmente svelato su Twitter l'esistenza di un incontro coperto da NDA organizzato per oggi e uno sviluppatore di Respawn l'ha - giustamente - bacchettato.

In un tweet (ora rimosso), il giocatore dei Counter Logic Gaming ci ha tenuto a dire ai propri fan il motivo per il quale non sarebbe potuto essere in live oggi, dando sin troppe informazioni riguardo all'incontro (che doveva rimanere segreto) con gli sviluppatori di Respawn per parlare di Apex Legends.

"Domani non sarò in live perché parlerò con gli sviluppatori di Respawn e con altri giocatori professionisti sui contenuti, le correzioni, le patch e molto altro relativo al futuro del gioco".

Il producer di Respawn Entertainment, Josh Medina, se n'è accorto ed intervenuto per ricordare a NiceWigg di imparare a leggere le mail fino alla fine: "...non hai letto l'email fino in fondo, vero?".

L'incidente è finito lì ma per tutti i fan del battle royale dei record l'esistenza di questo incontro “segreto” con i pro player può solo voler dire che l'anno prossimo ci potranno essere molte novità relative al bilanciamento del titolo, a nuovi contenuti e al tanto atteso futuro esport che (al di là del tentativo di Cracovia a settembre) pare ancora lontano.

Respawn ed EA finalmente riusciranno a supportare Apex Legends come merita? Speriamo di sì.