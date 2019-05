Apex Legends: la prossima patch migliorerà le hitbox e risolverà i crash su PS4

Il community manager di Respawn Entertainment Jay "JayFresh" Frechette è intervenuto su Reddit per svelare le prime informazioni sulla Patch 5.10 di Apex Legends, che verrà pubblicata prossimamente.

Tanto per cominciare, l'obiettivo è quello di migliorare le hitbox e il rilevamento dei colpi inflitti agli avversari. Gli sviluppatori hanno identificato il problema che di tanto in tanto inficia la registrazione dei danni: a quanto pare la posizione dei personaggi in locale e sui server non sempre è sincronizzata. La patch risolverà finalmente questa criticità, che in un gioco altamente competitivo come Apex Legends può essere altamente deleteria.

Verrà inoltre risolto il bug del nuovo perk passivo Colosso, recentemente assegnato a Gibraltar e Caustic con l'obiettivo di renderli più forti. A causa sua, i due perdono salute anche quando hanno armatura residua: ciò che avrebbe dovuto potenziarli, a conti fatti, li ha penalizzati. Il team è al corrente di ciò fin dallo scorso aprile, e finalmente sembra essere pronto a metterci una pezza. La patch, inoltre, migliorerà le performance dell'audio e il suono derivante dai passi degli avversari (per aumentare la consapevolezza di ciò che avviene nei paraggi) e risolverà definitivamente i crash di Apex Legends su PS4, scatenati dall'aggiunta del banner "Pick Me Up" di Lifeline.

La data di pubblicazione della patch 5.10 non è stata rivelata, ma con tutta probabilità è fissata per la prossima settimana. Electronic Arts, intanto, ha espresso l'intenzione di portare Apex Legends su mobile e altre piattaforme.