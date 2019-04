Apex Legends: uno dei prossimi eroi, Nomad, sarà dotato di bussola?

Sono sempre più numerosi i dataminer al lavoro su Apex Legends e tra le varie informazioni estratte dai file di gioco, quelle più interessanti riguardano senza ombra di dubbio le prossime leggende. Il leak di cui vi parleremo oggi tratta proprio di una di queste, Nomad.

Sebbene le informazioni sull'aspetto del personaggio giocabile in questione siano più che scarse, alcuni utenti sono riusciti ad estrapolare alcuni dettagli sulle sue abilità. Pare infatti che Nomad disponga di una bussola e il suo utilizzo potrebbe essere legato alle sue due abilità. Il codice di gioco non fornisce ulteriori dettagli in merito, ma gli utilizzi di uno strumento simile potrebbero essere diversi.

Non è da escludere, ad esempio, che Nomad possa seguire l'indicatore della bussola per ritrovare le armi e gli equipaggiamenti più rari o, addirittura, la posizione degli avversari. La seconda di queste ipotesi sembra però la meno probabile, dal momento che abbiamo già Bloodhound, la cacciatrice tecnologica, ad essere la più adatta a seguire le tracce del nemico.

Sfortunatamente non ci sono ulteriori dettagli sul personaggio, la cui uscita potrebbe non essere prevista nel corso della Stagione 1 di Apex Legends. Secondo alcune recenti immagini promozionali targate PlayStation Italia, un secondo personaggio sarebbe in dirittura d'arrivo e il suo nome sembra essere Watson, uno scienziato in grado di posizionare trappole elettriche.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Respawn Entertainment, vi ricordiamo che i giocatori hanno scoperto un grave exploit di Caustic, il quale gli permette di sigillare le porte del bunker.