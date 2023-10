Apex Legends: il prossimo update introduce una Leggenda con legami a Titanfall 2

Si avvicina il debutto del nuovo Update di Apex Legends, intitolato Ignite e che porterà in dota una nuova Leggenda: trattasi di Conduit, personaggio che ha inoltre un piccolo ma gradito collegamento a Titanfall 2.

Come raccontato nel trailer di presentazione di Conduit, da giovanissima la ragazza e la sua famiglia vennero salvate da un Titan Monarch (tipologia introdotta proprio nel secondo episodio di Titanfall), proteggendole da un'orda di Titan che avevano invaso la loro città natale. Il Monarch attirò lontano dalla cittadina gli altri Titan per poi sacrificarsi ed autodistruggersi, eliminando attraverso l'esplosione tutti gli invasori. Anni dopo, Conduit vive con la sorella maggiore, la quale resta gravemente ferita in un incidente.

Con la situazione economica precaria in cui versa la sua famiglia, Conduit viola la zona di quarantena dove giacciono i resti del Titan Monarch: qui ritrova il suo nucleo, e toccandolo con la sua mano ottiene poteri radioattivi con i quali può aiutare i suoi cari. Le nuove abilità hanno però un caro prezzo, in quanto le radiazioni avvelenano un poco alla volta il suo corpo. A parte questo, però, non è chiaro quali siano gli effettivi poteri di Conduit in combattimento: per il momento Respawn Entertainment non ha mostrato il nuovo personaggio di Apex Legends effettivamente in azione, ma non ci sarà comunque da aspettare ancora a lungo con l'uscita dell'Update Ignite fissata al prossimo 23 ottobre.

Intanto negli scorsi giorni è stata annunciata una collaborazione tra Apex Legends e Post Malone, che si concretizzerà in un evento atteso per il 7 novembre 2023.