Apex Legends per PS5 e Xbox Series X spunta in un annuncio di lavoro

A fine anno, salvo imprevisti, comincerà una nuova generazione di console. Nonostante manchino pochi mesi, i giochi già confermati per PlayStation 5 e Xbox Series X sono relativamente pochi. A questi potrebbe tuttavia unirsi ben presto anche Apex Legends.

Da cosa lo deduciamo? Da un annuncio di lavoro di Respawn Entertainment fresco di pubblicazione che lascia adito a ben pochi dubbi. La compagnia californiana sta cercando un Senior Rendering Engineers che dovrà lavorare"per spingere le piattaforme di prossima generazione e il PC oltre i loro limiti per Apex Legends". Non si tratta di un vero e proprio annuncio ufficiale, ma poco ci manca. Che Apex Legends sia destinato ad arrivare su PS5 e Xbox Series X sembra ormai scontato, resta solo da capire il quando: al lancio delle console di prossima generazione, o successivamente? Lo scopriremo nei prossimi mesi. A giudicare dalla descrizione dell'annuncio di lavoro, Respawn Entertainment sembra inoltre intenzionata a migliorare ulteriormente anche l'aspetto grafico del gioco su PC.

Intanto, Apex Legends si appresta a salutare la Stagione 4, che durerà più del previsto. Pochi giorni fa, abbiamo appreso che la Stagione 5 di Apex Legends prenderà il via il prossimo 12 maggio. Ciò significa che i giocatori avranno più tempo per cercare di decifrare gli indizi disseminati da Respawn Entertianment...