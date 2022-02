Apex Legends per PS5 e Xbox Series X uscirà presto, EA si prepara a lancio

Apex Legends sta per arrivare su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, EA e Respawn Entertainment non hanno ancora fornito una data precisa in merito ma dietro le quinte si lavora per poter pubblicare il gioco su queste piattaforme entro breve.

Nelle scorse ore Apex Legends per PS5 e Xbox Series X/S è stato valutato dalla rataing board di Taiwain e in Europa, questo vuol dire che il gioco ha già una classificazione per le due nuove versioni, questa fase è molto importante poiché in genere precede di poco la pubblicazione definitiva.

Apex Legends Stagione 12 parte oggi 8 febbraio, la nuova season prenderà il via alle 19:00 ora italiana, chissà che Respawn non possa farci una sorpresa e pubblicare le versioni next-gen del gioco proprio nella giornata odierna, anche se al momento si tratta solamente di una semplice ipotesi e non ci sono conferme a riguardo.

Lo studio di Titanfall e Star Wars Jedi Fallen Order ha fatto sapere che Apex Legends per PS5 e Xbox Series X includerà tante novità senza però scendere nei dettagli, maggiori informazioni sono attese più avanti, con la speranza ribadiamo che l'uscita non sia troppo lontana nel tempo. Apex Legends ha conquistato trenta milioni di nuovi giocatori nel 2021 e per l'anno in corso gli sviluppatori hanno in programma il lancio di nuovi contenuti e stagioni.