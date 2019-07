Apex Legends: pubblicata una mappa termica che mostra i 'luoghi più caldi'

Vi siete mai chiesti quali sono, a parte skulltown, le aree di Apex Legends dove i giocatori amano andare in cerca di loot? Grazie ad un tweet pubblicato nelle ultime ore è finalmente possibile scoprirlo.

Jason McCord, lead level designer presso Respawn Entertainment, ha infatti pubblicato sul proprio account Twitter una mappa termica che mostra con estrema precisione i punti più visitati della mappa e, come potete facilmente immaginare, sono tutti quelli inclusi nell'area centrale e Skulltown. L'immagine, che trovate nel tweet in calce alla notizia, mette in evidenza come le aree più esterne come Acquitrini non sono molto popolate e i giocatori si limitano a visitarne solo alcuni punti in cerca di loot.

Nel caso ve lo steste chiedendo, lo screenshot mostra gli spostamenti dei giocatori che si sono occupati dei test interni nell'arco di ben sei mesi ed è uno strumento molto utile per gli sviluppatori per comprendere quali sono le aree più amate dai giocatori in modo da poter comprendere meglio come lavorare ai prossimi contenuti. Non è quindi da escludere che i luoghi meno amati possano sparire o subire pesanti modifiche con l'avvento delle prossime stagioni.

Sapevate che Respawn ha preso dei provvedimenti verso i giocatori di Apex Legends che facevano uso di mouse e tastiera su console? Vi ricordiamo inoltre che l'aggiornamento di qualche giorno fa ha sistemato il glitch dell'Havoc in Apex Legends.