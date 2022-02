Apex Legends quando arriva su PS5 e Xbox Series X? Respawn promette novità a breve

Pur trattandosi di uno dei più popolari battle royale sulla piazza, attualmente Apex Legends non gode ancora di versioni specifiche per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Le edizioni next-gen del gioco firmato Respawn Entertainment erano state annunciate alla fine del 2020, ma da allora ancora non hanno compiuto il loro esordio.

Qualche aggiornamento importante potrebbe però arrivare a breve, almeno stando a quanto dichiarato da un portavoce di Respawn sulla questione nel corso di un'intervista con Eurogamer, dove ci si è soffermati anche sull'imminente Stagione 12 del gioco (a tal proposito, ecco quando inizia la nuova Stagione di Apex Legends). Gli autori confermano infatti che novità sulle versioni PS5 e Xbox Series X/S del battle royale "arriveranno presto, molto presto".

Inoltre, Respawn conferma che le edizioni per console di nuova generazione avranno "tantissime nuove funzionalità", sebbene non sia stata specificata la natura di tali aggiunte e quanto andranno ad influire sul gameplay. Per il momento, dunque, bisogna aspettare ancora un po' prima di avere aggiornamenti concreti, ma non è da escludere che Respawn o Electronic Arts vuotino il sacco già entro qualche settimana, se davvero i piani sono quelli di rivelare maggiori dettagli sulle nuove versioni a stretto giro. Nel frattempo non perdetevi la nostra anteprima di Apex Legends Stagione 12, con uno sguardo attento a Mad Maggie e tutte le altre novità previste.