Apex Legends oltre Rampart: arriverà una nuova mappa alla fine della Stagione 6?

La conferma, da parte di Respawn, delle novità di Apex Legends con le modifiche a Confini del Mondo e l'arrivo di Rampart sembra rafforzare un vecchio leak sull'arrivo di una nuova mappa nella rotazione di scenari del battle royale gratuito di Electronic Arts.

A fine luglio, mentre il resto della community dell'FPS di Respawn s'interrogava sull'attendibilità dei rumor di Apex Legends su Ash e la mappa Olympus, dalle pagine di Reddit un utente anonimo ha condiviso tutta una serie di indiscrezioni che, pur essendo state ignorate, si sono rivelate fondate alla luce degli ultimi annunci.

Il redditor aveva infatti previsto l'arrivo di diverse modifiche alla mappa di Confini del Mondo con un leak che ha fornito anche delle indicazioni, anch'esse rivelatesi corrette, sui cambiamenti più importanti che sarebbero avvenuti all'inizio della Stagione 6 di Apex Legends, come l'aggiunta di barricate in determinate aree della mappa, di tunnel che avrebbero fornito delle scorciatoie o di ulteriori geyser.

A detta dell'anonimo informatore di Reddit che ha condiviso questo leak, i giocatori di Apex Legends assisteranno all'introduzione di una nuova mappa esplorabile all'inizio della Stagione 7, la cui partenza dovrebbe avvenire in autunno. Magari, in coincidenza dell'arrivo di Apex Legends su PS5 e Xbox Series X, come ipotizzato dall'analisi degli ultimi annunci di lavoro pubblicati da Respawn.