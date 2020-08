Apex Legends: Rampart è una furia nel corto animato della Stagione 6

Nel corso della serata Respawn Entertainment ha pubblicato un nuovo corto animato della serie Stories from the Outlands di Apex Legends, interamente dedicato alla protagonista della Stagione 6: Ramya Parekh, conosciuta anche come Rampart.

Nel video, che prende il nome di "The Endorsement", possiamo vedere che dopo una giornata di lavoro nella sua officina in cui ripara e modifica le armi di numerosi eroi come Gibraltar e Bangalore, la ragazza si ritrova a subire un attacco da quella che sembra essere un'organizzazione criminale con a capo una donna chiamata Big Sister. Dopo aver dimostrato di saper utilizzare molto bene le armi mandando al tappeto un intero gruppo di criminali, qualcuno riesce a colpirla alle spalle incendiando il locale. A sorpresa, però, arriva in aiuto di Rampart un misterioso uomo che le offre un biglietto per competere nella battle royale, così che possa cercare vendetta. È probabile quindi che nei prossimi mesi scopriremo maggiori dettagli su chi vuole far fuori Rampart, magari in un evento di metà stagione dedicato al nuovo personaggio giocabile.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che la Stagione 6 di Apex Legends avrà inizio il prossimo 18 agosto 2020, ovvero tra una settimana esatta.