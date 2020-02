Apex Legends diventa realtà: l'affascinante iniziativa dello Youtuber Dude Perfect

Lo YouTuber Dude Perfect ha pubblicato un video molto divertente in cui ha trasposto nella realtà un match di Apex Legends, un po' come già fatto qualche tempo fa da un altro Youtuber che riuscì a organizzare un match “irl” (che sta per In Real Life) con cento giocatori.

Dude Perfect ha organizzato il tutto in un'arena personalizzata e mostrato il match ai suoi quasi 50 milioni di abbonati YouTube.

Nell'area industriale adibita agli scontri di soft air c'erano banner ufficiali di Apex Legends e box di rifornimenti pieni di equipaggiamento (armi, granate funogene e così via) uguali a quelli che si trovano nel gioco, questo forse grazie al deciso supporto di EA.

Le inquadrature e la stessa grafica che tiene conto della salute dei "campioni" hanno contribuito a rendere il video di circa 14 minuti davvero godibile e divertente, con le due squadre che si sono date la caccia sino all'ultimo palloncino.

Già, perché le tre tacche della salute sono state reppresentate con altrettanti palloncini colorati per giocatore. L'ennesimo esperimento “in real life” sembra davvero essere riuscito molto bene, visto che ci ha tenuti incollati allo schermo sino alla fine.

Se EA riuscirà a trarre beneficio da iniziative come questa, di sicuro potranno nascere altri eventi simili. Sarebbe molto divertente potervi partecipare.