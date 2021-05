Apex Legends: record di giocatori su Steam con la Stagione 9, server in affanno

È partita da ieri la Stagione 9 di Apex Legends, la più ricca di sempre per lo shooter di Respawn, in cui i giocatori si sono fiondati in massa nel corso delle ultime ore.

L'update ha generato così tanto entusiasmo tra la community Steam di Apex Legends che, come segnalato su Twitter da SteamDB, è stato registrato un nuovo record di giocatori connessi in contemporanea, con oltre 300.000 utenti che si sono lanciati sul campo di battaglia. I server del gioco si sono affollati come mai prima d'ora, e per questo motivo sembra che nel pomeriggio abbiano sofferto di qualche malfunzionamento.

Senza dubbio non sono mancati i motivi per tornare a vestire i panni di uno dei tanti eroi presenti nel mondo di Apex Legends, specialmente dopo il lancio di un update così corposo come quello di Legacy. Tra le tante novità introdotte, gli sviluppatori hanno pensato di proporre la modalità Arena, completamente separata dalla classica Battle Royale, che permette di sfidarsi in due team da tre giocatori in una sorta di Deathmatch a Squadre. Con la Stagione 9 è giunto anche il momento del debutto di Valkyrie all'interno del roster dello sparatutto, senza dimenticare la nuova ondata di oggetti cosmetici che potrete sbloccare all'interno del Pass Battaglia. Per maggiori dettagli sulla nuova Season, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato ad Apex Legends Legacy.