Apex Legends, il replicatore si è trasformato in una macchina mortale a causa di un bug

Dopo avervi anticipato della nuova modalità di Apex Legends ispirata a Call of Duty, torniamo a parlare del battle royale gratuito di Respawn Entertainment a causa di un bug mortale che sta affliggendo l'esperienza dei giocatori.

Il bug è stato segnalato dall'utente Reddit ulwrestler145, il quale ha condiviso un video molto specifico di quanto gli è avvenuto durante una partita nella mappa Kings Canyon. Stando a quanto abbiamo potuto osservare dal post, che vi lasciamo allegato in calce a questa news, il bug sembrerebbe far cadere i giocatori al di sotto della mappa durante l'utilizzo del replicatore, portandoli poi alla morte.

Al momento non sono chiare le circostanze che portano all'attivazione del bug, anche perché gli sviluppatori sembrano essere all'oscuro della sua esistenza. Possiamo semplicemente consigliarvi di non utilizzare troppo il replicatore nell'attesa che il problema venga risolto con i prossimi aggiornamenti.

Nel frattempo, la community del battle royale gratuito ha identificato un'altra questione degna di attenzione da parte del team di sviluppo: ci riferiamo alle problematiche legate al matchmaking di Apex Legends. Le ultime discussioni in rete hanno infatti posto l'attenzione sui requisiti di accesso alle partite classificate del gioco, ritenuti generalmente troppo bassi. Tutto ciò andrebbe in favore di alcuni giocatori problematici - come cheater o utenti di alto rango con account secondari - che stanno sfruttando la situazione per vincere i match classificati senza troppi patemi. Un vero incubo per i giocatori più onesti.

Noi, come sempre, vi invitiamo a continuare a seguirci su Everyeye per rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti il mondo di Apex Legends.