Apex Legends: Reply Totem è l'unico team italiano alle Global Series

Riportiamo il comunicato inviatoci dai Reply Totem Esports, l'unica squadra italiana a raggiungere le qualificazioni alle Apex Legends Global Series.

Ecco quello che hanno dichiarato i founder - Fabio Cucciari, Federico Morchio e Mirko Redi - del progetto in forte crescita Reply Totem Esports, che avevamo già avuto il piacere di presentare qualche mese fa.

“Le aspettative per le finali Apex Legends sono alte, perché il nostro team ha performato bene durante tutto il Winter Circuit e ha dimostrato consistenza”. Il team che è riuscito a qualificarsi alle Global Series è formato da Dennis "ShRP" Fratantonio giocatore che può vantare già una grande esperienza sul titolo di EA e Respawn e da due francesi Johan "JSavageW" Wilbrenninck e Nicolas "Amaazz" Sageot, ovvero l'ex roster del team Lazarus.

Shrp, peraltro, è attualmente l'unico italiano classificato in tutto il circuito competitivo.

“Siamo rimasti primi nella classifica EMEA fino al terzo circuito, forse abbiamo avuto un calo di motivazione visto che la qualificazione era già certo e abbiamo performato meno nell'ultimo evento. Abbiamo comunque chiuso terzi nella classifica EMEA e siamo qualificati sia ai playoff (finali EMEA) che alle finali World. I team più temibili del circuito sono gli Alliance e i Gambit per EMEA, i Complexity e i TSM per il Nord America, i Crazy Racoon e i T1 per la parte asiatica".

GLHF, Totem!