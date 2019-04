Apex Legends: il report system è stato temporaneamente disattivato su PS4

I ragazzi di Respawn Entertainment ci hanno fornito un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori di Apex Legends, che a due mesi dal lancio ha ancora qualche problemino che mina l'esperienza dei giocatori.

Tanto per cominciare, il team ha annunciato di aver temporaneamente disattivato il sistema per la segnalazione dei giocatori scorretti su PlayStation 4. Stando a quanto dichiarato, si sono rese necessarie delle modifiche al modo in cui le informazioni vengono gestite ed inviate a Sony. La funzionalità risulta regolarmente attiva su Xbox One e PC, e tornerà sulla console giapponese il prima possibile.

Respawn ha inoltre affermato di essere al lavoro sul bug che causa l'incorretta visualizzazione del Boost XP sul badge ottenibile al livello 12 del Battle Pass. Si tratta di un problema esclusivamente visuale, legato all'interfaccia utente, che verrà risolto con il prossimo aggiornamento. Anche se viene visualizzato 0%, i giocatori stanno ricevendo correttamente il bonus del 2,5% previsto.

I dataminer, intanto, stanno continuando a frugare tra i file di gioco alla ricerca di nuovi contenuti. Recentemente sono state scoperte ben sei armi di Apex Legends ancora inedite e due mimetiche della L-Star.