Apex Legends: Respawn accusata di aver copiato Fuse dal personaggio di un gioco indie

Dopo aver assistito al reveal di Fuse in Apex Legends, i rappresentanti di NOWWA accusano Respawn di aver copiato di sana pianta l'aspetto e gli equipaggiamenti della nuova Leggenda della Stagione 8 del battle royale EA da uno degli eroi del loro sparatutto gratuito BulletVille.

In base a quanto asserito da NOWWA, Fuse ricalcherebbe quasi alla perfezione l'aspetto e le armi di Hunter, un personaggio di BulletVille. Nonostante il titolo non sia stato ancora lanciato, la software house indipendente sottolinea come gli artwork e tutti i dettagli sull'esperienza di gioco da fruire interpretando questo guerriero fossero di dominio pubblico da quasi due anni.

Dalle colonne di NintendoLife, un portavoce di NOWWA spiega che "siamo felici che il team di Apex Legends abbia apprezzato così tanto lo stile di Hunter da volerlo ricreare nel loro gioco, anzi, speravamo persino in un eventuale crossover! Tuttavia, siamo un piccolo produttore di videogiochi indie e il nostro titolo non è stato ancora lanciato, di conseguenza avevamo paura di essere attaccati per aver copiato da Apex Legends, il che non è certamente vero. Il nostro Hunter può contare su due armi, una pistola e un lanciarazzi. Indovina un po' qual è l'abilità definitiva di Fuse? Esatto, un lanciarazzi".

In effetti, un confronto diretto tra la nuova Leggenda di Apex Legends e l'eroe di BulletVille mostra delle fortissime somiglianze nell'aspetto e nell'equipaggiamento dei due personaggi, dall'abbigliamento da motociclista alla cintura con teschio, passando per i baffi, la fascia con le granate, le fondine, la ciocca di capelli grigia, il braccio robotico e la benda sull'occhio.

Gli stessi autori di NOWWA ricordano inoltre come i playtest di BulletVille si siano tenuti con Electronic Arts nei mesi di ottobre e novembre del 2020, un dato che sembra rafforzare l'ipotesi avanzata dagli sviluppatori indipendenti con l'accusa a Respawn del ripoff di Hunter per dare forma alla Leggenda della Stagione 8 di Apex Legends.