Apex Legends: Respawn annuncia l'evento Voidwalker, ecco tutte le novità

Incuranti delle indiscrezioni e del datamining sulle nuove Leggende, i ragazzi di Respawn Entertainment annunciano l'imminente apertura di Voidwalker, il nuovo evento che interesserà l'universo battle royale di Apex Legends nel corso del mese di settembre.

In base alle informazioni condivise dagli autori capitanati da Vince Zampella, l'evento Voidwalker avrà luogo dal 3 al 17 settembre e coinvolgerà tutti gli esploratori di Kings Canyon: per parteciparvi, quindi, non sarà richiesto alcun Battle Pass.

Le attività che svolgeremo nel corso di Voidwalker arricchiranno il lore dello sparatutto gratuito di Respawn e si concentreranno sulla figura di Wraith, rivelando dei segreti collegati al misterioso passato di questa Leggenda. In maniera non troppo dissimile da quanto accaduto con l'arrivo di Octane, anche stavolta la mappa di Canyon dei Re subirà delle importanti modifiche che attraverseranno i suoi quadranti più frequentati. I settori che subiranno questi interventi sono già contrassegnati da bandiere e insegne che confermano l'imminente costruzione di nuove strutture che, si presume, saranno permanenti e continueranno ad essere presenti sulla mappa anche dopo la conclusione dell'evento di settembre.

Per tutta la durata di Voidwalker sarà possibile partecipare a una modalità a tempo denominata Armed and Dangerous, caratterizzata dall'utilizzo dei suoi fucili a pompa e dei fucili da cecchino. Chi effettuerà lo schieramento sulla mappa in questa specifica modalità, inoltre, noterà che le casse di bottino saranno ancora più difficili da rintracciare. Le sfide esclusive collegate all'evento Voidwalker consentiranno l'acquisizione di nuove skin e di elementi inediti per la personalizzazione della propria Leggenda preferita e del relativo equipaggiamento. Non mancheranno poi i pacchetti premium che, al prezzo di 1.800 monete Apex, conterranno al loro interno un totale di 6 oggetti rari.

Terminato l'evento Voidwalker, l'universo sci-fi di Apex Legends festeggerà Halloween con una nuova attività a tempo, o almeno questo è quanto suggerito dai leak circolati in rete in questi giorni.