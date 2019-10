Apex Legends: Respawn annuncia il ritorno della modalità Duo a tempo limitato

Occupatisi della pubblicazione del video di lancio di Jedi Fallen Order, i ragazzi di Respawn ritornano nella dimensione di Apex Legends per informarci che, subito dopo la conclusione dell'evento di Halloween del loro battle royale gratuito, assisteremo al ritorno delle sfide Duo.

La modalità che consente alle Leggende di unire le proprie forze in squadre composte da soli due utenti tornerà accessibile sulle lobby multiplayer dello sparatutto di punta del futuro di EA a partire da martedì 5 novembre, tanto su PC quanto su PlayStation 4 e Xbox One..

Come avvenuto nella passata Stagione di Apex Legends, anche stavolta le sfide Duo saranno disponibili per un periodo di tempo limitato: il termine ultimo entro il quale poter partecipare alle sfide in questione, però, non è stato ancora comunicato da Respawn.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dagli sviluppatori capitanati da Vince Zampella che preannuncia l'arrivo delle attività Duo con un simpatico video. Il ritorno di questa apprezzata modalità non fa che confermare l'impegno di Respawn su questo progetto, specie in virtù del successo di Apex Legends testimoniato dal recente superamento dei 70 milioni di giocatori e da una scena competitiva che non smette di alimentare la passione e l'interesse degli appassionati.