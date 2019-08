Apex Legends, Respawn anticipa l'arrivo di un nuovo personaggio: che sia Crypto?

Qualcosa di grosso sta bollendo in pentola negli studi di Respawn Entertainment. La sviluppatrice Tina Sanchez ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale due fotografie scattate in uno studio per il motion capture, corredate dalla didascalia: Lavorando su delle cose di Apex Legends.

Ciò che rende gli scatti davvero interessanti è la presenza di un'attrice con una tuta per la rilevazione dei movimenti e un bastone, che lascia chiaramente intendere che sono state effettuate delle riprese per le movenze di una nuova Leggenda. Di chi potrebbe trattarsi? Secondo la maggior parte dei giocatori, si tratterebbe di Crypto, un personaggio di cui si è già vociferato in tempi recenti. Il bastone utilizzato dall'attrice, infatti, potrebbe servire a mimare il movimento della spada che si intravede alle spalle del personaggio in un'immagine trapelata in passato (potete ammirarla in anteprima).

Come se non bastasse, alla domanda diretta di un giocatore che ha chiesto se si trattasse davvero di Crypto, la sviluppatrice ha risposto con una faccina priva di bocca, suggerendo che potrebbe averci azzeccato. Nelle scorse settimane, tra l'altro, sulla mappa di gioco è anche apparso il presunto portatile di Crypto.

Staremo a vedere. Intanto, nonostante il successo delle prime settimane non sia ancora stato replicato, Apex Legends continua a fare affidamento su ben 40 milioni di giocatori attivi al mese. Respawn Entertainment, dal canto suo, ha promesso che la Stagione 3 di Apex Legends sarà ancora più grande della seconda.